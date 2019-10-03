Молодой рэпер новой школы, который прошел путь от КМС по вольной борьбе до веб и эмо-рэпа

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Lizer – артист, который не останавливается в поиске собственного стиля и звучания. За время, прошедшее от выхода «My Soul» до последнего на сегодня альбома «Не Ангел», Lizer вырос из подающего надежды новичка до крупного артиста, постоянно расширяющего границы своего творчества.

«Не Ангел» – взрослая и профессиональная работа молодого музыканта. Сотрудничество с Джонни Ряховским, гитаристом культовой группы Animal ДжаZ, позволило создать неповторимую атмосферу альбома, наполненного лиричными балладами и гитарными композициями. Режиссёр Алина Пязок, снявшая в Сербии первый клип с пластинки на песню «Между Нами», смогла тонко уловить эту атмосферу и визуализировать её. В апреле Lizer, в сотрудничестве с Apple, представил видео «Улица», где рассказал о своей философии и работе над альбомом.