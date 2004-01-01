Литературный век Финляндии

Финская литература одновременно древняя и молодая. Финноязычному устному народному творчеству более тысячи лет. А первые произведения на финском литературном языке появились всего 150 лет назад. На выставке представлены произведения финской литературы XIX-XXI веков, ставшие важными вехами в её развитии.

Жемчужина финской литературы – знаменитая «Калевала» Элиаса Леннрота – до сих пор продолжает удивлять и вдохновлять писателей и художников всего мира. В Мурманской областной научной библиотеке сохранилось редкое издание легендарного эпоса на русском языке в переводе Леонида Бельского (1915 год).

Творчество национального поэта Финляндии Йохана Рунеберга представлено редким изданием на шведском языке поэмы «Рассказы прапорщика Столя» и другими стихотворениями.

«Семеро братьев» – первый роман, написанный на финском языке. Его автор – основатель финского литературного языка и первый профессиональный писатель Финляндии – Алексис Киви. Выставка знакомит с произведениями автора на финском и русском языках.

С помощью сборника «Финские стихи и картины» известного поэта Эйно Лейно читатели смогут проверить свои знания финского языка. Стихотворения автора представлены не только на языке оригинала, но и в переводе на русский язык.

Финскую литературу невозможно представить без шведскоязычных авторов, с творчеством которых также можно познакомиться на выставке. Среди них – поэтесса Эдит Седергран и создательница знаменитых Муми-троллей Туве Янссон.

Отличительная черта современной литературы Финляндии – популярность детективного жанра. На выставке представлены остросюжетные книги любимицы читателей Леены Лехтолайнен. Также посетителей ждет знакомство с другими знаменитыми финскими писателями XXI века, лауреатами литературной премии «Финляндия» Кари Хотакайненом, Софи Оксанен и многими другими.

Изюминкой выставки являются произведения финских писателей о России. Журналистка Анна-Лена Лаурен знаменита своей юмористической книгой впечатлений о российской жизни «У них что-то с головой, у этих русских», а действие романа «Космонавт» Катри Липсон происходит в 80-х годах XX века в Мурманске. Обе писательницы посещали столицу Заполярья, встречи с ними проходили в Мурманской областной научной библиотеке.

Всех посетителей выставки ждет приятный сюрприз – брошюры о Финляндии в подарок.