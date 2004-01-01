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Литературный лабиринт

Выставка-квест

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События: Игра.

Когда-то в особняке Бедфорд не смолкала музыка и голоса гостей, но те времена давно канули в лету… Дом давно пустует, а его просторные комнаты покрыты паутиной и вековым слоем пыли. Готовы узнать тайну дома?

Ждем вас на третьем этапе квеста «Дом с привидениями»!

Участвовать можно в личном или командном зачете, но только один раз на данном этапе (до 26 сентября 2019 года)!

Место проведения: ул. Фролова 4/6:

  • Вт.-Пт.: 11:00-18:30
  • Сб.: 10:00-18:00
  • Вс., Пн.: выходной

Город Мурманск
c 4 августа по 26 сентября
Цены

Вход свободный

Информация по телефону: 25-58-43

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