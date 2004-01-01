Литературный букет для милых дам

В преддверии весеннего праздника нашим читательницам мы дарим розы: Умберто Эко «Имя розы». Действие романа разворачивается в средневековом монастыре, где его героям предстоит решить множество философских вопросов.

Нежные Фиалки: Сара Джио «Фиалки в марте». Романтичная история жизни Эмили Уилсон, некогда самой удачливой девушки Нью-Йорка.

Прекрасные цветы сирени: Марта Келли «Девушки сирени» — книга о любви, стойкости и милосердии.

А также первый подснежники и дикие гортензии: Эндрю Миллер «Подснежники». Это роман о Москве, признание ей в любви и портрет России, увиденный чуть наивным и романтичным иностранцем. Жак Экспер «Гортензия». Интригующая история жизни Софии и ее дочери.