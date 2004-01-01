Литература Скандинавии и Финляндии на русской сцене

Лекцию прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева.

Произведения норвежских, шведских, финских литераторов занимают важное место в репертуаре русского театра. Генрик Ибсен, Август Стриндберг, Хелла Вуолийоки – эти имена хорошо известны русским читателям и зрителям. Пьесы скандинавских и финских авторов отличаются остротой поставленных проблем, глубиной трактовки и оригинальностью художественной формы. Слушатели лекции узнают о том, как раскрывается смысл произведений скандинавских и финских авторов на сцене русского театра.