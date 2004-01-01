Литература Скандинавии и Финляндии на русской сцене
Встреча лектория «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»
Встреча лектория «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»
Лекцию прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева.
Произведения норвежских, шведских, финских литераторов занимают важное место в репертуаре русского театра. Генрик Ибсен, Август Стриндберг, Хелла Вуолийоки – эти имена хорошо известны русским читателям и зрителям. Пьесы скандинавских и финских авторов отличаются остротой поставленных проблем, глубиной трактовки и оригинальностью художественной формы. Слушатели лекции узнают о том, как раскрывается смысл произведений скандинавских и финских авторов на сцене русского театра.
Вход свободный