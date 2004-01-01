Литература русской эмиграции

В истории русской эмиграции насчитывается несколько периодов, каждый из которых породил свою литературу. Писатели первой волны эмиграции – Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Владимир Набоков, Нина Берберова – знаковые имена, «серебряный век», Нобелевская премия, продолжение традиций русской классики, и глубокая, неутолимая тоска по Родине.

Темами в творчестве писателей второй волны эмиграции стали лишения войны, плен, ужасы большевистского террора.

Писатели третьей волны оказались в эмиграции в совершенно новых условиях, они во многом были не приняты своими предшественниками, чужды старой эмиграции. Они не ставили перед собой задачи сохранения культуры или запечатления лишений, пережитых на Родине. Яркими представителями третьей волны явились Виктор Некрасов, Эдуард Лимонов, поэты Александр Галич, Иосиф Бродский.

Книги этих и других авторов представлены на выставке.