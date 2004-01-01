Листая страницы в твой юбилей

Выставка посвящена февральским юбилеям выдающихся писателей, мастеров детектива: 115-летию со дня рождения Жоржа Сименона и 80-летию со дня рождения Георгия Вайнера.

10 февраля 1938 года – день рождения писателя, журналиста, редактора и сценариста Георгия Александровича Вайнера. Его первая детективная повесть в соавторстве с братом Аркадием, «Часы для мистера Келли», вышла в 1967 году, а к 90-м годам Вайнеры становятся лидерами детективного жанра в России, общий тираж их произведений превысил миллион экземпляров. Книги Вайнеров легли в основу таких знаменитых отечественных сериалов, как «Место встречи изменить нельзя», «Гонки по вертикали», «Визит к минотавру».

13 февраля 1903 года родился Жорж Сименон, один из самых знаменитых представителей детективного жанра в литературе. На его счету – более четырехсот книг разных жанров, но наибольшую популярность завоевала серия из 80 детективов о полицейском Мегрэ. Образ комиссара криминальной полиции так полюбился читателям, что ещё при жизни бельгийского писателя в городе Делфзейл, где он придумал своего героя, был воздвигнут памятник Мегрэ. Бургомистр вручил Сименону свидетельство о рождении: «Жюль Мегрэ, место рождения – Делфзейл, дата рождения – 1929 год, отец – Жорж Сименон, мать – неизвестна…»

Романы Сименона переведены почти на шестьдесят языков и проданы в количестве более полумиллиарда экземпляров. Многие произведения о Мегрэ были экранизированы, один из самых знаменитых образов Мегрэ создан французским актёром Жаном Габеном.

Выставка поможет узнать малоизвестные факты из жизни писателей, познакомиться с их произведениями и воспоминаниями современников. Представленные издания можно взять на дом.