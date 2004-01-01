Листая страницы в твой юбилей

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Выставка изданий, посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

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События: Выставки.

За свою жизнь Владимир Высоцкий написал и исполнил более 700 песен, сыграл 32 роли в кино. По итогам опроса ВЦИОМ 2010 года Высоцкий занял второе место в списке «кумиров ХХ века», сразу после Юрия Гагарина. Именем Владимира Семеновича названа открытая в 1986 году планета под номером 2324.

«Кому сказать спасибо, что живой?» - написал Высоцкий в своем известном стихотворении. Поэт жив и сегодня – благодаря людской памяти, его судьба и талант, песни и стихотворения, роли, сыгранные в кино и театре, продолжают волновать умы и души наших современников. Миллионными тиражами выпущены диски его песен. О Высоцком сказано многое, но природа таланта Владимира Семеновича такова, что каждый открывает «своего» Высоцкого.

Выставка поможет узнать малоизвестные факты из жизни поэта, познакомиться с его произведениями и воспоминаниями современников. Представленные издания можно взять на дом.

Цены

Вход свободный

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