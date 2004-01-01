Листая страницы твои в юбилей

Июльская выставка посвящена 90-летию со дня рождения Валентина Пикуля и 200-летию со дня рождения Эмили Бронте.

Эмили Бронте – фигура неоднозначная и легендарная. Известность писательнице принес роман «Грозовой перевал». Это был пик ее славы, читатели и литературные критики назвали книгу шедевром: для своего времени произведение оказалось новаторским. Впервые на русский язык книга была переведена только в середине XX века, так что для русскоязычного читателя этому роману всего шестьдесят с небольшим лет. Роман и сегодня читаем и востребован. Известности Эмили Бронте добавили стихи. Сейчас поэзия англичанки переживает всплеск интереса.

Творчество Валентина Пикуля – праздник идей. Его книги – ориентиры для выбора жизненного пути. За сорок лет литературной деятельности Пикуль создал тридцать романов и повестей на историческую и военно-морскую тематику. Его судьба поистине уникальна. Он стал писателем, не имея не только высшего литературного, но даже среднего образования. В 80-е годы он в одиночку развернул сознание страны к изучению собственной истории. Общий тираж книг при жизни писателя (исключая журналы и зарубежные издания) составил примерно 20 миллионов экземпляров.

Посетители выставки могут познакомиться с романом «Грозовой перевал» и стихотворениями Эмили Бронте, произведениями Валентина Пикуля «Моонзунд. Миниатюры», «Баязет», «Океанский патруль», «Пером и шпагой», «Фаворит», «Слово и дело», «Париж на три часа», «Честь имею» и другими. Представлены издания на русском и английском языках.

Выставка работает в зале художественной литературы.