Листая страницы твои в юбилей

В июне 2018 года мы отмечаем 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла и 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка. Оба писателя, несмотря на все различие авторских стилей, были противниками тоталитаризма и войн, противопоставляя нивелирующему воздействию идеологии индивидуальность человека, ответственность и честь, любовь и дружбу.

Британец Джордж Оруэлл (1903-1950) – автор знаменитых произведений о жизни общества в условиях тоталитарных режимов. На выставке можно увидеть прославленные и менее известные произведения писателя. Культовый роман «1984» – одна из известнейших антиутопий. Название книги, авторские неологизмы – новояз, двоемыслие, мыслепреступление, Старший Брат – и даже имя автора стали нарицательными и употребляются для обозначения тоталитарного строя. Сатирическая повесть-притча «Скотный двор» показывает перерождение революционных программ, переход от идей всеобщего равенства к диктатуре. «Да здравствует фикус!» – ироничный социально-критический роман о молодом литераторе, чьи планы войны с «мещанским уютом» и простыми радостями нарушает неожиданная влюбленность. «Дни в Бирме» – автобиографический роман о службе в колониальной полиции британской Индии. Эссе, статьи и рецензии в сборнике «Лев и единорог» открывают нам взгляд Оруэлла на вопросы литературы и политики.

Эрих Мария Ремарк (1898-1970) – один из самых популярных писателей Германии ХХ века, чей роман «На Западном фронте без перемен» относят к лучшим произведениям «потерянного поколения». Это понятие возникло в период между Первой и Второй мировыми войнами. Молодые люди, призванные на фронт, после войны не смогли адаптироваться к мирной жизни. Тонкие, грустные, щемящие книги Ремарка – о людях, которые вынуждены противостоять безжалостной машине массового убийства и безумным идеям нацизма, о любви и дружбе в тревожное и страшное время. Ремарк и сегодня не утрачивает влияния на эмоции читателей, ведь он убеждает: один тоже в поле воин, каждый человек – Вселенная… На выставке читатели могут увидеть произведения разных лет. Знаменитые «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать», «Жизнь взаймы». Ранние – «Приют грёз», «Гэм», «Станция на горизонте». Работы последних лет - «Ночь в Лиссабоне», «Земля обетованная».

На выставке представлены книги в переводе на русский и в оригинале – на английском и немецком языках.