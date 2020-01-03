Лисичка-сестричка и волшебные огоньки

Во время подготовки хитрющая лисичка украла огоньки у ёлочки, и ребятам придется идти в лес, возвращать волшебные огонечки. Конечно же, отыщут Снегурочку, помогут ей сделать новогодние подарочки, а лисичка перестанет хулиганить, как это всегда и происходит под Новый год.

У нас камерная атмосфера. Каждый ребенок станет главным героем сказки, сможет без очереди поучаствовать во всех заданиях, успеет сфотографироваться с Дедушкой, и получит подарок не из киоска, а лично из его рук. Каждому ребенку будет хорошо видно и слышно, и ему не придется танцевать, стоя возле кресла в огромном зрительном зале.

Праздник рассчитан точно на возраст ребенка. Ёлки – это и для нас особенное чудо, мы не устраиваем новогоднюю гонку с 10 представлениями в день. Мы готовим их с огромным удовольствием!

Место проведения: детский центр «МАМАРАДА», г. Мурманск, пр. Кольский, 174/2