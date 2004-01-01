Лишь слову жизнь дана

Вечер посвящен Дню славянской письменности и культуры и дню рождения одного из основателей праздника - Виктора Леонтьевича Тимофеева.

Участниками встречи станут литераторы Кольского Севера. Одна из страниц вечера будет посвящена истории праздника на Мурманской земле.

Своими воспоминаниями поделится вдова поэта Валентина Тимофеева. Специально для вечера известный мурманский журналист, режиссёр документальных и художественных программ Андрей Сычев подготовил слайд-фильм на основе архивов семьи Тимофеевых.

На вечере будут звучать стихи Виктора Леонтьевича и других литераторов Кольского Севера, в том числе на поморском языке. В программе вечера – песни на стихи мурманских поэтов.