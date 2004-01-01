Концерт Алексея Рачинского с новой программой

Ограничения: 18+

Мурманск ждет романтический Light Jazz!

Посетите концерт Алексея Рачинского с новой программой!

В основу репертуара положены хиты стиля блюз таких исполнителей как: Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, Eric Clapton, B.B. King и новых течений Rival Sons, Radio Moscow.

Гастрономическое кафе «Центральное» – живой насыщенный звук и эмоции, озвученные сильнейшим голосом Алексея Рачинского.

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