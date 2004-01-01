149721

Light Jazz

Концерт Алексея Рачинского с новой программой

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Мурманск ждет романтический Light Jazz!

Посетите концерт Алексея Рачинского с новой программой!

В основу репертуара положены хиты стиля блюз таких исполнителей как: Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, Eric Clapton, B.B. King и новых течений Rival Sons, Radio Moscow.

Гастрономическое кафе «Центральное» – живой насыщенный звук и эмоции, озвученные сильнейшим голосом Алексея Рачинского.

Забронировать столик ☎78-11-72

Центральное
12 июля
19:00
Цены

Вход свободный

Бронь столов по телефону: 78-11-72 

Смотрите также

149711149711
00
Weekend в 7 Небе
c 11 по 13 июля
7 небо

Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?