Light Jazz
Концерт Алексея Рачинского с новой программой
Мурманск ждет романтический Light Jazz!
Посетите концерт Алексея Рачинского с новой программой!
В основу репертуара положены хиты стиля блюз таких исполнителей как: Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, Eric Clapton, B.B. King и новых течений Rival Sons, Radio Moscow.
Гастрономическое кафе «Центральное» – живой насыщенный звук и эмоции, озвученные сильнейшим голосом Алексея Рачинского.
Забронировать столик ☎78-11-72
Вход свободный
Бронь столов по телефону: 78-11-72
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю