Один из наших любимых диджеев покидает Мурманск, и поэтому мы подготовили для Вас вечеринку с участием KEY TO, на которой эта прекрасная девушка прокачает качественным саундом различных направлений электронного звучания. Она была постоянным посетителем вечеринок в OrangeBox, ученица диджей школы от OrangeBox, так же проходила курсы диджеинга с DM Shved. В дальнейшем активно работала над развитием собственного музыкального вкуса, что не осталось не замеченым организаторами мероприятий и в последствии стала нередким участником различных вечеринок, в том числе и в Dj bar Garin. Не боится экспериментов в стилях и не смотря на застенчивость очень любит сцену и общение с публикой.