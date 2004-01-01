Сегодня понятие красоты неопределено и размыто. Оно складывается из субъективного восприятия, навеянного модой, обществом и текущими стандартами эстетики. В каждом жесте, в каждой улыбке, в каждом изгибе лица есть своя особенная естественная красота. Каждый человек уникален в своей индивидуальности, но не каждый может признать это.

Цель выставки – показать красоту людей, через призму фотографии, помогая им принять себя, и научить видеть ее в каждом.

Вы сможете прикоснуться душой к работам мурманского фотографа Елизаветы Царевой. В своих снимках она сумела отразить красоту людей, которые живут рядом с нами. Возможно, если бы мы встретили их на улице, мы бы прошли мимо и не заметили ничего особенного. Но объектив фотокамеры, попадая в умелые руки, способен творить настоящие чудеса. И тогда самые непримечательные лица становятся неповторимыми, удивительными, глубокими и загадочными, а самая скромная улыбка тронет искренностью и заставит улыбнуться в ответ.

Проект «ЛИ-ЦА» был призван подчеркнуть как уникальность каждой личности, так и напомнить о красоте человеческой внешности во всём ее разнообразии. Важно отразить достоинства каждого лица, подчеркнуть их и грамотно подать. При правильном подходе любой снимок и любая внешность заиграет по-новому.

Приходите, будет очень интересно!

Люди прекрасны в своей естественности.