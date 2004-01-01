«Жили-были старик да старуха. У них было три сына – два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали» – так просто начинается эта история, как и множество других русских сказок. Тем не менее «Летучий корабль», пожалуй, самая романтичная и возвышенная притча о том, что доброта, бескорыстная любовь и честность одерживают победу над коварством, злобой и ложью.

Юные зрители будут пристально следить за приключениями главного героя Иванушки, которому нужно построить волшебный летучий корабль, чтобы улететь на нём со своей возлюбленной – царевной Забавой. Его ждут множество сложных преград и непреодолимых препятствий. А помогать Иванушке выполнять различные задания коварного Царя будут колоритные помощники – Слухало, Скороход, Стреляло, Опивало, Объедало и Холодило. И, конечно же, маленькие зрители!

Приникнутся духом русской народной сказки нам помогут великолепные музыканты ансамбля «Рапсодия оркестра им. Осипова» (худ.руководитель Е. Волчков). Волшебные песочные картины Анны Ивановой и темперамент неподражаемой рассказчицы Ольги Егоровой не оставят равнодушными ни одного присутствующего в зале.

В нашем сказочном представлении будет звучать самая лучшая музыка, созданная для русских народных инструментах композиторами Василием Андреевым, Александром Цыганковым, Виктором Маляровым и Ольгой Егоровой.