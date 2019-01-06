Летучий корабль
Новогодняя музыкальная сказка для детей
Новогодняя музыкальная сказка для детей
Быть царевной дело нелегкое. А тут еще с Царем-батюшкой не повезло, глуповат он, ленив, довел государство до разорения. И теперь только выгодный брак дочери спасет от позора. Вот и решил выдать царевну Забаву за богатого Полкана, воеводу своего, алчного злодея. Да вот только строптивая Забава никак не хочет выходить замуж по расчету, а только по любви. И ставит царевна свое условие: будет женой тому, кто смастерит корабль, да не простой, а летучий…
Эта славная веселая сказка учит верить в мечту, не отступать от задуманного и добиваться цели. А герои увлекательной истории доказывают, что самое главное богатство–доброта, верность, дружба, любовь.
Песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина любимы не одним поколением, создают особую атмосферу на сцене, придают действию полноту и завершенность.
Наш спектакль для всей семьи. Ведь дар – умение мечтать и верить в мечту дан и детям и взрослым. А сможем ли мы сохранить его – зависит только от нас…
Режиссер-постановщик: Сергей Игнашев (Саратов)
Художник-постановщик: Ольга Колесникова (Саратов)
Композитор: Максим Дунаевский
Музыкальное оформление: Андрей Савельев
В спектакле заняты артисты: А. Белянцев, Ю. Васькова, А. Воронин, Г. Глебов, С. Горбунов, Ю. Гусарова, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, М. Лобова, А Покатнев, И. Рыдзелева, Е. Сенченко, О. Трум, К. Ширина, А. Худяков, О. Шпеко, А. Шпеко; студенты МКИ: М. Османова, Н. Глухов.
300-350 р.
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