Летучий корабль

Ограничения: 6+

Быть царевной дело нелегкое. А тут еще с Царем-батюшкой не повезло, глуповат он, ленив, довел государство до разорения. И теперь только выгодный брак дочери спасет от позора. Вот и решил выдать царевну Забаву за богатого Полкана, воеводу своего, алчного злодея. Да вот только строптивая Забава никак не хочет выходить замуж по расчету, а только по любви. И ставит царевна свое условие: будет женой тому, кто смастерит корабль, да не простой, а летучий…

Эта славная веселая сказка учит верить в мечту, не отступать от задуманного и добиваться цели. А герои увлекательной истории доказывают, что самое главное богатство–доброта, верность, дружба, любовь.

Песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина любимы не одним поколением, создают особую атмосферу на сцене, придают действию полноту и завершенность.

Наш спектакль для всей семьи. Ведь дар – умение мечтать и верить в мечту дан и детям и взрослым. А сможем ли мы сохранить его – зависит только от нас…

Режиссер-постановщик: Сергей Игнашев (Саратов)

Художник-постановщик: Ольга Колесникова (Саратов)

Композитор: Максим Дунаевский

Музыкальное оформление: Андрей Савельев

В спектакле заняты артисты: А. Белянцев, Ю. Васькова, А. Воронин, Г. Глебов, С. Горбунов, Ю. Гусарова, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, М. Лобова, А Покатнев, И. Рыдзелева, Е. Сенченко, О. Трум, К. Ширина, А. Худяков, О. Шпеко, А. Шпеко; студенты МКИ: М. Османова, Н. Глухов.