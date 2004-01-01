Летучая мышь

Ограничения: 6+

Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа, жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши». Ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. Дальше разворачивается феерия веселья, захватывающий бал-маскарад в доме князя Орловского, закруживший гостей в вихре венского вальса, в водовороте искрометных розыгрышей и безобидного приятного флирта, легких любовных приключений. Секрет популярности этой оперетты во всем мире – в музыке Штрауса, погружающей слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами и польками и в уморительно смешной истории. Выкарабкиваясь из ситуации, герои так неумело врут, что зрительный зал каждый раз взрывается смехом и аплодисментами, а задорные и зрелищные номера в исполнении артистов и вовсе не оставят равнодушными ни одного зрителя.