Лето. Здоровье. Красота.

Лето – не только период отпусков и отдыха, но и прекрасная пора для оздоровления нашего организма, своеобразной аккумуляции физических и духовных сил на целый год.

Наша выставка рассказывает о том, как безопасно и с пользой организовать свой отдых. Здесь найдут интересующую их литературу и любители бега, и скандинавской ходьбы, велоспорта и плавания. Привести себя в форму и подготовиться к пляжному сезону помогут книги Дж. Шмитт «Йога для каждой женщины» и Л. Миро «Я тоже была толстой: пляжная форма на 1,2,3». О правилах поведения на природе, основах безопасности расскажут издания «Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах» И.И. Бутко, «Безопасность жизнедеятельности» В.В. Денисова. А самые интересные и веселые игры предложит издание «Забавы на досуге».

Лето – это пора фруктов и ягод. Об их пользе и не только расскажут книги Л. Ионовой «Здоровые привычки», С. Оуэн «Источники силы» и др. Всем известно о пользе витаминов, особенно тех, что содержатся в фруктах. Но могут ли они нанести вред здоровью? Об этом можно узнать из книги «Витаминный шок» Й. Циттлау и Х.-У. Грима.

После долгого рабочего года очень важно освободится от накопленного стресса. Рекомендации по этому поводу дадут книги «С ума сойти!: путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города» Д. Варламовой и «Стресс-серфинг» И. Кириллова, рассказывающие о возможных психологических проблемах, возникающих у людей в современном мире и методах борьбы с ними. Расслабиться и насладиться отпуском помогут книги «Практика медитации» Дж. Кабат-Зинна, «Осознанность» М. Уильямса, «Наука сна» Д. Рэндалла.

Слова «красота» и «здоровье» стоят рядом. Красота – следствие здорового состояния организма. Поэтому мы подобрали издания о том, как сохранить молодость, оставаться стройными и всегда быть на высоте. В первую очередь это «Бьюти-мифы» Я. Зубцовой, «Как выглядеть дорого» А. Лустиг, «Умным диеты не нужны» Ш. Маркей и «Следующие 50 лет. Как обмануть старость» К. Кроули и Г. Лодж.

Также на выставке представлены материалы журнала «Здоровье», «Биология в школе» и другие.