«Лето с книгой – 2017» – это традиционный праздник, который библиотека организует в самом начале продолжительных летних каникул. Дети, посещающие оздоровительные лагеря отдыха в Мурманске, читатели библиотеки станут участниками веселого красочного действия.

Всех собравшихся ждёт приветствие к открытию чтений и, конечно же, читательский хоровод под любимые песни детворы. Кульминацией праздника станет запуск в небо большого воздушного шара с логотипом чтений и фейерверком шаров.

Продолжится праздник в отделах библиотеки, где ребята станут участниками занимательных и познавательных часов, премьер выставок и книг, виртуальных экскурсий и игр.