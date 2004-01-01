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Лето с книгой – 2017

Областные летние чтения 

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События: Праздники, Open Air, Бесплатно, Игра.

«Лето с книгой – 2017» – это традиционный праздник, который библиотека организует в самом начале продолжительных летних каникул. Дети, посещающие оздоровительные лагеря отдыха в Мурманске, читатели библиотеки станут участниками веселого красочного действия.

Всех собравшихся ждёт приветствие к открытию чтений и, конечно же, читательский хоровод под любимые песни детворы. Кульминацией праздника станет запуск в небо большого воздушного шара с логотипом чтений и фейерверком шаров.

Продолжится праздник в отделах библиотеки, где ребята станут участниками занимательных и познавательных часов, премьер выставок и книг, виртуальных экскурсий и игр.

Цены

Бесплатно

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