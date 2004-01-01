Лето P.S.
Провожаем лето в любимом баре!
Пятница – это первые выходные последнего месяца лета.
Одни покоряли басурманские курорты, другие матушку Русь обколесили, третьи – стоицизм-патриотизм, Ммк ван лав.
Мы решили, пусть каждая пятница августа станет «Постскриптум» для каждого: приятным и тёплым дополнением к уходящем лету.
Любимые акции, бонусы и подарки для больших компаний и благородных соло, бодрый плейлист, френдли вайб иф ю вон а хайп найт и прочие радости буду ждать тебя известно где.
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю
Выходные обещают быть жаркими!