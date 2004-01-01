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Лето P.S.

Провожаем лето в любимом баре!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Пятница – это первые выходные последнего месяца лета.

Одни покоряли басурманские курорты, другие матушку Русь обколесили, третьи – стоицизм-патриотизм, Ммк ван лав.

Мы решили, пусть каждая пятница августа станет «Постскриптум» для каждого: приятным и тёплым дополнением к уходящем лету.

Любимые акции, бонусы и подарки для больших компаний и благородных соло, бодрый плейлист, френдли вайб иф ю вон а хайп найт и прочие радости буду ждать тебя известно где.

Чердак
2 августа

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Weekend в 7 Небе
c 1 по 3 августа
7 небо

Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю

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