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Пятница – это первые выходные последнего месяца лета.

Одни покоряли басурманские курорты, другие матушку Русь обколесили, третьи – стоицизм-патриотизм, Ммк ван лав.

Мы решили, пусть каждая пятница августа станет «Постскриптум» для каждого: приятным и тёплым дополнением к уходящем лету.



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