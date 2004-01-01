Ограничения: 18+

ДискоКружка на Кольском приглашает вас на самую отрывную вечеринку в конце лета!

В этот вечер:

Митя Гордеев плывет на помощь и дарит освежающие напитки

Пьем коктейли и расслабляемся на шизлонге

Самый большой флеш-моб на нашем пляже: кричим «Лето, не уходи» 3 раза!

Подними барный куш – обыграй ведущего и получи элитный алкоголь