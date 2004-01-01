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Лето, не уходи!

Самая отрывная вечеринка в конце лета!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

ДискоКружка на Кольском приглашает вас на самую отрывную вечеринку в конце лета!

В этот вечер:

Митя Гордеев плывет на помощь и дарит освежающие напитки
Пьем коктейли и расслабляемся на шизлонге
Самый большой флеш-моб на нашем пляже: кричим «Лето, не уходи» 3 раза!
Подними барный куш – обыграй ведущего и получи элитный алкоголь

Disco Кружка 2
25 августа
23:30
Цены

Подробности и бронь столов по телефону: 244-800

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