Лето, не уходи!
Самая отрывная вечеринка в конце лета!
ДискоКружка на Кольском приглашает вас на самую отрывную вечеринку в конце лета!
В этот вечер:
Митя Гордеев плывет на помощь и дарит освежающие напитки
Пьем коктейли и расслабляемся на шизлонге
Самый большой флеш-моб на нашем пляже: кричим «Лето, не уходи» 3 раза!
Подними барный куш – обыграй ведущего и получи элитный алкоголь
Подробности и бронь столов по телефону: 244-800
Самые жаркие вечеринки в lounge-cafe Gray Goose!
Барный вечер в panoramic bar «7 НЕБО»