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Лето без границ!

Встречаем второй месяц лета в Gray Goose!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Лето в самом разгаре, но трудовые будни не дают возможности оказаться на морском побережье.Встречаем долгожданные weekends в июле в lounge-cafe Gray Goose! Лето без границ! Вы сможете окунуться в атмосферу солнца и моря вместе с нами! Огромная доза счастья, незабываемых эмоций и адреналина ждет вас. Только летние хиты от нашего непревзойденного Владимира Кипко, зажигательные танцы и жаркие ремиксы от резидентов lounge-cafe Gray Goose. Второй месяц лета непременно нужно встречать ярко!

Gray Goose
30 июня
00:00
1 июля
00:00
Цены

Резерв и бронирование: 999-777

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