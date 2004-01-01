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Лето в самом разгаре, но трудовые будни не дают возможности оказаться на морском побережье.Встречаем долгожданные weekends в июле в lounge-cafe Gray Goose! Лето без границ! Вы сможете окунуться в атмосферу солнца и моря вместе с нами! Огромная доза счастья, незабываемых эмоций и адреналина ждет вас. Только летние хиты от нашего непревзойденного Владимира Кипко, зажигательные танцы и жаркие ремиксы от резидентов lounge-cafe Gray Goose. Второй месяц лета непременно нужно встречать ярко!