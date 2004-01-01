Летняя познавательная программа

Детский центр раннего развития «Точка роста» приглашает детей от 9 месяцев до 9 лет провести это лето с пользой с летней познавательной программой.

Мы предлагаем следующие направления:

Горошинки – комплексные развивающие занятия для малышей от 9 месяцев до 2х лет.

Мини-сад – комплексные развивающие, спортивные, творческие и музыкальные занятия для малышей от 2 до 5 лет.

Академия профессий – игровые квест-программы по сменам «путешественник» и «космонавт», практические занятия и мастер-классы по сменам «повар» и «спасатель» для детей от 4 до 6 лет.

Лаборатория новых идей – познавательная программа для детей от 6 до 9 лет. 4 недели увлекательных приключений: инноваторы, архитекторы, иллюзионисты и креатив.

Летний интенсив – комплексная обучающая программа подготовки к школе для детей от 6 до 7 лет.