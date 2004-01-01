Летний привет для «Кировки»

Где бы ты не находился, у тебя есть уникальный шанс поделиться своим летним настроением. Хочешь побороться за крутые призы от Дворца культуры?

Делай фото или видео своих «приветов», выставляй в соцсети с хэштегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки.

Не забудь, что страничка профиля должна быть открыта, иначе организаторы не увидят твоё творение и обязательно отмечай «Кировку» на своих постах.

Итоги конкурса будут подведены 1 сентября.