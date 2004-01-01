Летний привет для «Кировки»
Фотоконкурс от ДК им. Кирова
Фотоконкурс от ДК им. Кирова
Где бы ты не находился, у тебя есть уникальный шанс поделиться своим летним настроением. Хочешь побороться за крутые призы от Дворца культуры?
Делай фото или видео своих «приветов», выставляй в соцсети с хэштегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки.
Не забудь, что страничка профиля должна быть открыта, иначе организаторы не увидят твоё творение и обязательно отмечай «Кировку» на своих постах.
Итоги конкурса будут подведены 1 сентября.
Дополнительная информация: 8 (8152) 45-76-50, 45-76-58