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Летний привет для «Кировки»

Фотоконкурс от ДК им. Кирова

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События: Конкурсы.

Где бы ты не находился, у тебя есть уникальный шанс поделиться своим летним настроением. Хочешь побороться за крутые призы от Дворца культуры?

Делай фото или видео своих «приветов», выставляй в соцсети с хэштегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки.

Не забудь, что страничка профиля должна быть открыта, иначе организаторы не увидят твоё творение и обязательно отмечай «Кировку» на своих постах.

Итоги конкурса будут подведены 1 сентября.

 

Город Мурманск
c 17 июля по 30 августа
Цены

Дополнительная информация: 8 (8152) 45-76-50, 45-76-58

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