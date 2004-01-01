Леша Свик
Концерт настоящего хитмейкера, автора, исполнителя песен «Самолеты», «Стерва», «Луна», «Друг», «Не забывай меня».
Концерт настоящего хитмейкера, автора, исполнителя песен «Самолеты», «Стерва», «Луна», «Друг», «Не забывай меня».
Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.
Концерт в сопровождении музыкантов предоставит уникальную возможность насладиться такими хитами как «Дым», «Я хочу танцевать», «Малиновый свет», «Самолеты», «Стерва», а также познакомиться с треками из нового альбома «Алиби».
1000-2800 р.
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