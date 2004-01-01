Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.



Концерт в сопровождении музыкантов предоставит уникальную возможность насладиться такими хитами как «Дым», «Я хочу танцевать», «Малиновый свет», «Самолеты», «Стерва», а также познакомиться с треками из нового альбома «Алиби».