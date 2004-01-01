150515

Леша Свик

Концерт  настоящего хитмейкера, автора, исполнителя песен «Самолеты», «Стерва», «Луна», «Друг», «Не забывай меня».

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.

Концерт в сопровождении музыкантов предоставит уникальную возможность насладиться такими хитами как «Дым», «Я хочу танцевать», «Малиновый свет», «Самолеты», «Стерва», а также познакомиться с треками из нового альбома «Алиби».  

Pin up
22 ноября
20:00
Цены

1000-2800 р. 
Купить электронный билет.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?