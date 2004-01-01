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Лес

Выставка норвежского фотографа Пера Бернтсена

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События: Выставки.

Идея фотопроекта родилась в 2009 году, когда Пер Бернтсен отправился в путешествие на машине из Киркенеса в Осло. Несмотря на то, что идея появилась внезапно, реализация заняла некоторое время – полевые съемки велись на протяжении летних сезонов 2013 – 2015 гг. Проект стал возможным благодаря поддержке Норвежского фонда изобразительных искусств, Норвежского фонда фотографии, Совета по искусствам Норвегии и Генерального консульства Норвегии в Мурманске. География проекта охватывает территорию приблизительно четыреста на пятьсот километров и находится полностью в пределах Сапми – малонаселенной территории, принадлежавшей саамам до прихода четырех наций.

В экспозиции будет представлено около 40 работ, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

Филармония
c 2 по 25 июня
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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