Идея фотопроекта родилась в 2009 году, когда Пер Бернтсен отправился в путешествие на машине из Киркенеса в Осло. Несмотря на то, что идея появилась внезапно, реализация заняла некоторое время – полевые съемки велись на протяжении летних сезонов 2013 – 2015 гг. Проект стал возможным благодаря поддержке Норвежского фонда изобразительных искусств, Норвежского фонда фотографии, Совета по искусствам Норвегии и Генерального консульства Норвегии в Мурманске. География проекта охватывает территорию приблизительно четыреста на пятьсот километров и находится полностью в пределах Сапми – малонаселенной территории, принадлежавшей саамам до прихода четырех наций.

В экспозиции будет представлено около 40 работ, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России.