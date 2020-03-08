Леонид Агутин и Анжелика Варум

Мурманск ждал этого концерта много лет! Самая романтичная и элегантная пара современной сцены - обаятельный Леонид Агутин и утонченная Анжелика Варум - 8 марта выступят в Ледовом Дворце. Юбилейный концерт "100 и 1 год и 500 песен на двоих": двадцать человек на сцене, живой звук, большая шоу-программа!

Билет на этот долгожданный концерт - лучший подарок на Новый год, Рождество, 23 февраля, и конечно, 8 марта!

Совсем недавно Анжелика и Леонид отметили 30-летний юбилей на сцене и собственные 50-летия.

Чтобы подвести красную черту под этими датами, Анжелика Варум и Леонид Агутин представят специальную концертную программу. Её готовили несколько лет. Тщательно отбирали песни из почти 500 спетых обоими за эти десятилетия.

Леонид в сопровождении группы "Эсперанто" год обкатывал новые песни и аранжировки в сольном туре "50" по городам и весям – везде успех и аншлаги. У Анжелики же задача повышенной сложности. Каждая песня на сцене как маленькая театральная постановка – в хореографическом зале оттачиваются движения вместе с танцевальным проектом группой "ЛебедиFUNK", отшиваются новые костюмы, ставится сценография.

Что будет звучать со сцены? Три альбома на двоих вышли в 2018 году "50" и Cover Version Леонида и "На паузу" Анжелики – новые хиты из них, уже получившие миллионы прослушиваний в сети. И, конечно, такие "нетленки" как "На сиреневой луне" или "Художник, что рисует дождь".

В этот праздничный вечер зрителю предоставят возможность и стряхнуть с себя офисную пыль в танце вместе со всем залом и перевести дух во время лирического блока. Приходите, скучно точно не будет!