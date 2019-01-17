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Ленинградцы - дети мои!

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда со Светланой Крючковой 

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События: Концерты.

Актриса, чьи работы в кино и театре дороги миллионам поклонников, с большим успехом выступает с поэтическими вечерами – как в России, так и за рубежом. В Мурманске ее выступления о поэтах серебряного века стали важными событиями в культурной жизни города.

Для исполнения на вечере, посвященном теме блокады, Светлана Крючкова выбрала тексты самых разных жанров и судеб, созданные как поэтами, так и обычными людьми. В единую ткань повествования сложатся оставленные нам как свидетельство тех страшных и героических дней стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.

Филармония
17 января 2019
19:44
Цены

Билеты продаются на 2 этаже филармонии, в Культурно-выставочном центре.

4-5 ряд – 1500 р.
7-15 ряд – 1000 р.
16-22 ряд – 800 р.
23 ряд – 500 р.

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