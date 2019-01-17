Ленинградцы - дети мои!

Актриса, чьи работы в кино и театре дороги миллионам поклонников, с большим успехом выступает с поэтическими вечерами – как в России, так и за рубежом. В Мурманске ее выступления о поэтах серебряного века стали важными событиями в культурной жизни города.

Для исполнения на вечере, посвященном теме блокады, Светлана Крючкова выбрала тексты самых разных жанров и судеб, созданные как поэтами, так и обычными людьми. В единую ткань повествования сложатся оставленные нам как свидетельство тех страшных и героических дней стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.