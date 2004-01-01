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Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы

Выставка работ из частного собрания Андрея Маевского

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События: Выставки.

Выставка по своему названию несколько условна, ведь и серьёзные люди любили пошалить, а те, кто сознательно стремился идти против правил, зачастую открывали новые горизонты. Она демонстрирует развитие авангардных направлений в искусстве ленинградских и петербургских художников академической школы, нонконформистов и андеграунда второй половины 20-го и начала 21-го веков.

Предлагаемая выставка не даст чёткого разделения на «интеллектуалов» и «хулиганов», а лишь предоставит зрителю самому выбрать и рассудить, где художники серьёзно решали поставленные в искусстве задачи, а где немного позволили пошутить и похулиганить.

Художественный музей
c 16 января по 16 февраля

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