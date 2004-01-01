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Группировка «Ленинград» впервые даст фееричный концерт в Ледовом дворце Мурманска в рамках юбилейного тура «20 лет на радость!». Высокотехнологичное шоу музыкальных хулиганов с провокационными песнями и эксцентричным угаром всегда и везде становится самым масштабным мероприятием. Те, кто на него не попадают, завидуют рассказам зрителей и кусают локти!

Всего пара десятков российских городов будут праздновать 20-летие самой отвязной группировки страны. Мурманску крупно повезло: 3 сентября лучшие хиты «Ленинграда» под бодрый ритм тромбона, труб и саксофона, а также новые песни юбилейного года впервые прозвучат в Ледовом в исполнении главного «плохиша» российской эстрады Сергея Шнурова и его сексуальных вокалисток!

Организаторы – концертное агентство Interfest, известное в Мурманске по выступлениям Brainstorm, Сплин, Ночные Снайперы, Noize MC, 2 часа Голоса, уверяют: концерту "Ленинграда" однозначно суждено стать главным музыкальным событием года! Специально для этого шоу организаторы везут в Мурманск несколько фур с оборудованием – большой сценой, звуковым и световым оборудованием, несколькими огромными экранами.

Билеты по специальным промо-ценам – уже в продаже на Kassir.ru, а с 15 мая - и в центральной кассе Kassir.Ru в Ледовом Дворце.

По мере приближения к концерту билеты будут переоцениваться, и на всех билетов не хватит!