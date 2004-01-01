Поэт и композитор Лена Василек, прежде всего автор хитов группы "Белый День", на протяжении многих лет сочиняет и исполняет песни в эстрадно-народном жанре.

Такие известные , как «Галина» (Живет-живет в этом доме Галина…), «Деревенька» (В золоченой церкви нас с тобой венчали…), «Мама»(Я приеду к тебе, моя мама!), «Свекровушка»(Мы с тобою, как подружки…), «Именинница»(Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие, прочно завоевали сердца своих слушателей.

Искренние, идущие из самого сердца автора, стихотворения гармонично переплетаются с песнями. Вместе с Леной Василек на сцене высокопрофессиональные музыканты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, выпускники Московской Музыкальной Академии музыки им. Гнесиных. В их исполнении виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные музыкальные ритмы. Во время концерта неизменно возникает ощущение праздника, когда зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма. А самое главное-хорошее светлое настроение надолго останется в душах и сердцах людей!

Лена Василек на протяжении уже нескольких лет собирает полные залы благодарных зрителей по всей России!