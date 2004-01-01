Легендарные пластинки фирмы «Мелодия»
Выставка лучших звукозаписей фирмы «Мелодия», выпущенных в 1960-90-х гг
Выставка лучших звукозаписей фирмы «Мелодия», выпущенных в 1960-90-х гг
На выставке представлены лучшие звукозаписи фирмы «Мелодия», выпущенные в 1960-90-х гг. и ставшие уже легендарными.
«Мелодия» - старейшая в России компания звуковой индустрии. С момента основания и до второй половины 1980-х годов фирма «Мелодия» являлась единственной в стране государственной организацией по массовому производству и распространению фонограмм. Записи «Мелодии» экспортировались более чем в 90 стран. Они получили мировое признание и неоднократно отмечались призами и международными премиями.
«Мелодия» также издавала записи по лицензии зарубежных фирм. К началу 1990-х годов фирма входила в шестерку крупнейших мировых звукозаписывающих компаний.
В фонотеке «Научки» находятся почти все наиболее известные грампластинки фирмы «Мелодия». Их можно прослушать на нашей аудиоаппаратуре в Зале искусств.
Выставка, организованная совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.
Выставка произведений о самоотверженных, благородных, мужественных, смелых, сильных, честных мужчинах