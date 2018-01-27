Возьмите уникальное фолковое звучание и роковый драйв, смешайте с мифологическими мотивами и яростным задором ролевого движения, добавьте тонкой лирики, бережно смешайте в правильных пропорциях и получите удивительный коктейль под названием «Легенда». В этом году, помимо новых произведений и всеми любимых хитов, группа удивит новым звучанием своих старых песен.

Легенда – группа с северных берегов, которая играет авторскую музыку, щедро приправленную душевной поэзией.

Эти музыканты годами оттачивали и совершенствовали своё мастерство, и к настоящему времени их музыка представляет собой безупречный симбиоз бескомпромиссной тяжести, задумчивой меланхолии и аутентичной атмосферы. А безукоризненное владение инструментами и самобытный вокал не позволяют никому остаться равнодушным к одной из наиболее интересных команд города. Дорогие мои люди.