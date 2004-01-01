Запуще прием заявок на участие в Городском онлайн фотоквесте «Легенда М».

Тебя ждет увлекательное соревнование, связанное с поиском и фотосъемкой объектов. Но это еще не всё! В легенде квеста зашифрованы творческие задания, с помощью которых можно рассказать свою уникальную историю. Подключайся! Будет интересно и весело!

Приглашаем команды до 5-ти человек из числа молодежи города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет.

Этапы:

до 21 июня – прием заявок;

23 июня в 17:00 – инструктаж участников в веб-конференции Webinar;

24-25 июня – прохождение заданий Фотоквеста;

27 июня – оглашение результатов.

Подай заявку до 21 июня в Google Форме по ссылке!