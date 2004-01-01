Легенда М
Городской онлайн-фотоквест
Городской онлайн-фотоквест
Запуще прием заявок на участие в Городском онлайн фотоквесте «Легенда М».
Тебя ждет увлекательное соревнование, связанное с поиском и фотосъемкой объектов. Но это еще не всё! В легенде квеста зашифрованы творческие задания, с помощью которых можно рассказать свою уникальную историю. Подключайся! Будет интересно и весело!
Приглашаем команды до 5-ти человек из числа молодежи города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет.
Этапы:
Подай заявку до 21 июня в Google Форме по ссылке!