18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Ледовое побоище – один из символов стойкости и храбрости русского народа, бесстрашия русских воинов и верности православной вере.

Книжная выставка освещает различные взгляды на данное событие, рассказывает о жизни и роли Святого благоверного князя Александра Невского.

Большой интерес представляют труды известных российских историков из редкого фонда библиотеки. Среди которых, «Русская история в жизнеописаниях главнейших деятелей» Н. И. Костомарова и «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Книга Александра Петрушевского «Рассказы про старое время на Руси отъ начала до Петра Великаго», изданная в Москве в 1888 году, была удостоена первой премии Комитета грамотности и золотой медали Ученого Комитета Министерства государственных имуществ. Одна из глав этой книги посвящена Александру Невскому.

Личность великого князя Александра Невского привлекает многих авторов. Книга Юрия Бегунова «Александр Невский: Жизнь и деяния святого и благоверного великого князя» вышла в 2003 году в серии «Жизнь замечательных людей». Привлекая новые, ранее не известные источники, автор воссоздает широкую картину жизни Руси в эпоху княжения Александра Невского. Значительное внимание уделено также истории почитания святого и благоверного князя в России XIII—XX веков, а также литературной истории Жития Александра Невского.

Великие деятели искусств не могли пройти мимо выдающейся личности князя. Режиссер Сергей Эйзенштейн в 1938 году снял фильм «Александр Невский» с Николаем Черкасовым в главной роли. Композитор Сергей Прокофьев написал к фильму музыку. На ее основе позже им была создана кантата «Александр Невский». Видеозапись фильма, грампластинка с кантатой, а также ноты представлены на выставке.