Ограничения: 16+

Ледовая битва – это турнир, доступный всем любителям хоккея с шайбой в России. Для того, чтобы каждый мог почувствовать всю силу этого вида спорта на себе, мы убрали те ограничения, которые Вас останавливали. Только наличие шлема, клюшки и коньков открывает для Вас вектор победы в турнире. Собери команду от 4 до 6 человек, пройди регистрацию в официальной группе, дойди до финала и подними победный кубок над головой уже этой зимой.

Основные правила турнира:

Команда от 4 до 6 человек

Возрастное ограничение, к участию допускаются лица от 16 лет

Формат игры 4 на 4, без вратарей

Запрещены силовые приемы, щелчки, броски шайбы выше коньков

Игра состоит из двух периодов по 15 минут

Обязательное наличие шлема