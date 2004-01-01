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Ледовая битва

Турнир для всех любителей хоккея с шайбой

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Ограничения: 16+
События: Спорт, Соревнование.

Ледовая битва – это турнир, доступный всем любителям хоккея с шайбой в России. Для того, чтобы каждый мог почувствовать всю силу этого вида спорта на себе, мы убрали те ограничения, которые Вас останавливали. Только наличие шлема, клюшки и коньков открывает для Вас вектор победы в турнире. Собери команду от 4 до 6 человек, пройди регистрацию в официальной группе, дойди до финала и подними победный кубок над головой уже этой зимой.

Основные правила турнира:

Команда от 4 до 6 человек
Возрастное ограничение, к участию допускаются лица от 16 лет
Формат игры 4 на 4, без вратарей
Запрещены силовые приемы, щелчки, броски шайбы выше коньков
Игра состоит из двух периодов по 15 минут
Обязательное наличие шлема

Стадион «Льдинка»
c 23 по 24 февраля
Цены

Взнос за участие в двухдневном турнире – 2000 руб. с команды

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