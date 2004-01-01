3 декабря 2019 года - дата в истории Атомного ледокольного флота - 60 лет со дня принятия в эксплуатацию первого атомохода «Ленин». Мурманский областной театр кукол готовит по этому случаю премьеру спектакля «ЛедокоЛ». Микрокамера, черный кабинет и различные фокусы, присущие театру кукол, обещают зрителям зрелищное действие о скромном герое, находящемся сегодня на вечной стоянке. Здесь будет место реальным историческим фактам, лирике и подвигу. Для семейного просмотра.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Мальцева, Мария Богданова, Елизавета Досаева, Кристина Леонова.