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ЛедокоЛ

Спектакль, посвященный 60-летию принятия в эксплуатацию первого атомохода «Ленин»

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События: Спектакли.Возраст: Детям.

3 декабря 2019 года - дата в истории Атомного ледокольного флота - 60 лет со дня принятия в эксплуатацию первого атомохода «Ленин». Мурманский областной театр кукол готовит по этому случаю премьеру спектакля «ЛедокоЛ». Микрокамера, черный кабинет и различные фокусы, присущие театру кукол, обещают зрителям зрелищное действие о скромном герое, находящемся сегодня на вечной стоянке. Здесь будет место реальным историческим фактам, лирике и подвигу. Для семейного просмотра.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Мальцева, Мария Богданова, Елизавета Досаева, Кристина Леонова.

Театр кукол
7 декабря
12:00
14:30
Цены

300 р.

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