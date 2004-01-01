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Ледокол

Мероприятие от Мурманского Хоккейного Клуба, на котором все дети смогут попробовать себя в роли хоккеистов

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События: Спорт, Соревнование.

Приглашаем всех детей в возрасте от 4 до 12 лет попробовать себя в роли настоящих хоккеистов! Со 2 по 5 ноября в Мурманск Молле на 4 этаже будет установлен корт с сухим льдом! Также пройдёт мастер-класс от тренеров и показательная игра от детской команды Хоккейного Клуба «Ледокол». 

Ждём всех желающих!

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