Событие, о котором можно было только мечтать… 23 февраля вы станете свидетелями уникального спортивно-светского события от компании «Ledokol Fighting Championships»! Незабываемый вечер боев! Состоится сразу 10 поединков по смешанным единоборствам между титулованными бойцами России. Событие небывалого масштаба и зрелищности для Мурманска!

Впервые «Ledokol» представит мероприятие такого формата! Вы увидите не только запоминающиеся бои, но и выступления приглашенных гостей – популярного рэп-исполнителя Миши Маваши и рок-певицы Мары! Также зрителей ждет множество неожиданных сюрпризов от Ledokol Fighting Championships!

Ждем вас в Ледовом Дворце спорта!