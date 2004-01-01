С 9 по 14 октября в кинотеатре «Кронверк Синема Форум» пройдет V фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез.

В рамках фестиваля состоятся премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона, лауреатов и участников международных кинофестивалей, а также номинантов и обладателей главных кинопремий мира. Это стильное кино для людей с тонким вкусом, которые ценят все подлинное, красивое и неординарное. Миссия фестиваля показать широкому российскому зрителю картины, снятые не для денег, а из любви к кинематографу как к искусству.

Лучшие фильмы из страны, достигшей немыслимых высот в экранном постижении человеческой психологии и подарившей миру великих кинематографистов. Они могли бы гордиться новым французским кино – внимательным к перепадам чувств, ориентирующимся на сильные характеры и наполненным красивыми лицами. Семейные отношения, общественное устройство, исторические события и духовный драйв – темы, которые ведущие режиссеры облекают в захватывающие жанры. Напряженные драмы и уморительные комедии – на выставке кинематографических побед славной европейской кинематографии.

Откроется фестиваль новым фильмом Романа Полански «Основано на реальных событиях», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, получив самые теплые отзывы критиков.

В рамках фестиваля гости также смогут увидеть один из самых ожидаемых фильмов Франции этого года «Экстаз» Гаспара Ноэ, остросюжетный триллер «Черная полоса» с Венсаном Касселем, искрометную комедию «Мне по кайфу» с Жаном Дюжарденом, криминальный экшн «Лукас» с Жан-Клодом Ван Даммом и другие.

Расписание:

09 октября в 20:00 – «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ / D'après une histoire vraie» (оригинальная версия с русскими субтитрами)

10 октября в 19:00 – «Зубы, писать и в постель / Les dents, pipi et au lit»

10 октября в 21:10 – «Лукас / Lukas»

11 октября в 19:00 - «Экстаз / Climax»

11 октября в 21:00 – «Мне по кайфу / I feel good»

12 октября в 19:00 – «Лукас / Lukas»

12 октября в 21:00 - «Зубы, писать и в постель / Les dents, pipi et au lit»

13 октября в 17:00 - «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ / D'après une histoire vraie»

13 октября в 19:20 – «Мне по кайфу»

14 октября в 17:00 – «Любовь и прочий зоопарк / GASPARD VA AU MARIAGE»

14 октября в 19:10 – «Черная полоса»

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.