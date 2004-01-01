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Лариса Кукушкина

Выставка живописи

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События: Выставки.

Лариса Кукушкина родилась 2 сентября 1961 года на Украине, в городе Житомир. Профессионального образования не имеет, но рисованием увлечена с раннего детства.
Начинала с акварельных красок и карандашей. С седьмого класса на скучных уроках незаметно рисовала одноклассников, сидящих на передних партах. Рисовала отдельно руки, кисти, лица и позы.
Живопись маслом она попробовала тогда же, в седьмом классе. Семья художницы жила на Камчатке, в поселке Манилы. Отец привез ей набор масляных красок. Сделав кисточку из шерсти нартовой собаки, она начала расписывать посуду и кухонную утварь. Затем были робкие попытки создания пейзажей на негрунтованных картонках. Она пробовала рисовать сопки, поросшие иван-чаем.
По окончании школы, Лариса поехала в Ленинград, поступать в Мухинское художественно-промышленное училище. Но опоздала на один день.
После неудачного поступления она начала искать себе учителя, посещая различные ИЗО-студии, пробовала себя в разных техниках, но студия это больше кружок по интересам, полноценного образования там не получишь.
В это же время увлеклась книжной иллюстрацией - после прочтения книги, если её сюжет нравился, при помощи пера и туши она делала рисунки и аккуратно вклеивала их среди страниц.
К живописи маслом она вернулась когда к ней в руки попал роман, в котором описывалось как знатные дамы учились рисовать, срисовывая картины известных художников. И она подумала, а почему бы и нет? Рисовала, в основном, натюрморты, от случая к случаю, экспериментируя с красками, выводя нужные оттенки.
16 лет назад художница переехала в город Североморск. Жила в доме, где располагалась Флотская ИЗО-студия, возглавляемая Заслуженным художником РФ Анатолием Сергиенко. Разумеется, она пришла познакомиться и, по возможности, влиться в коллектив. Но пока собралась, студию закрыли. Рисовала редко, больше занималась шитьем.
Пять лет назад она познакомилась с самодеятельным художником Сергеем Скоровым и его народным самодеятельным коллективом клубом «Колорит». Дружелюбная обстановка в коллективе, отзывчивость руководителя и его готовность помочь подкупили автора. Можно сказать, что полноценно рисовать она начала именно в студии.
Лариса - активный участник и призёр городских, областных и всероссийский выставок, в том числе Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп», под эгидой Министерства обороны РФ.
В экспозицию выставки вошли 33 живописных произведения автора.

Городской выставочный зал
c 11 декабря 2020 по 11 января 2021

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