Лапландия – любовь моя

Долгожданное продолжение выставки «Земля Кольская», которая с успехом прошла летом 2017 года. Саамы – коренной финно-угорский малочисленный народ Мурманской области, который исторически проживает на территории нашего региона. Саамы – своеобразный и даже загадочный народ. Его культура многогранна и необычна: в этом легко убедиться, познакомившись с лучшими работами живописи и графики из коллекции Фонда «Варзуга.

Посетителям выставки на этот раз представится возможность увидеть фотовыставку «Саамы Кольского полуострова», яркие живописные работы Василия Тимофеевича Горохова из цикла «Кольский край», а также иллюстрации к саамским сказкам и удивительные композиции из дерева, автором которых является Галеев Харис Кашафович.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1