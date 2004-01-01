L’One – рэпер, которого смело можно назвать настоящей рок-звездой из-за его бешеной энергетики, не желанию подстраиваться под форматы и виртуозной работе с живым бэндом. Его не интересует постоянное мелькание в прессе с проходными новостями, при этом он с легкостью собирает тысячи поклонников на своих выступлениях и его шоу – всегда масштабное и яркое событие. Один из самых востребованных артистов - собирает не менее 200 концертов в год.

В юношестве профессионально занимался баскетболом, но из-за полученной травмы полностью переключился на творчество.

Свой первый альбом он записал совместно со своим земляком, коллегой по группе Marselle – Nel’ом.

Большая популярность к дуэту пришла после выхода трека «Моя Москва», который вошёл в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Фантом».

После распада группы Marselle в 2012 г. L’One подписал контракт с музыкальным лейблом Black Star Inc.

В начале 2013 г. об L’One узнала вся страна, благодаря треку «Все танцуют локтями».

В апреля 2013 года выходит дебютный студийный альбом L’One «Спутник». По итогам первой недели цифровых продаж альбом занял четвертую строчку в чарте альбомов iTunes Store. По итогам года «Спутник» вошел в список 100 бестселлеров iTunes.

L’One один из самых часто гастролирующих артистов России, даёт не менее 200 концертов в год.

В 2014 «Одинокая Вселенная» – альбом о моральном и физическом состоянии человека, пребывающего на орбите. L'One продолжает вести слушателя по космосу и мотивировать на новые свершения в жизни, приводя примеры из собственной биографии и иногда включая «бэнгерские» способности.

В 2015 появляется «Автолюбитель» – на пластинку попали 6 треков, основанных на джазовом звучании, и как позиционирует свою работу артист – песни созданы для прослушивания в машине. Альбом очень похож на ранние работы L’One. Музыка и текст пластинки отличаются глубиной, спокойствием, интеллектуальной лирикой и атмосферой.

Основной мотив ретроспективного EP «С самых низов», который появился в начале 2016 – история мечтателя и победителя, автобиографичная работа о периоде жизни артиста, предшествующего выходу альбома «Спутник».

Короткий рассказ в трех треках, о том как все когда-то начиналось для артиста в Москве, что сопутствовало этому непростому пути и к чему в результате привело. Как это начинать с самых низов и в поисках Эльдорадо, не потерять себя и не превратить свою жизнь в рутину. Музыкальным продюсером двух песен с EP выступил NEL, с которым также записан и совместный трек.

В 2016 появляется «Гравитация» – альбом, завершающий космическую трилогию.