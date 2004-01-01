КВН
1/4 финала Региональной Мурманской лиги КВН
1/4 финала Региональной Мурманской лиги КВН
Региональная Мурманская лига КВН продолжает битву за гордое звание Чемпиона на стадии 1/4 финала!
Целых 2 дня команды из Мурманска, городов области и других регионов России будут сражаться за возможность встретиться с Вами осенью, Уважаемые Зрители!
Ведущий игры – Герман Иванов (капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН).
150р.
Билеты ждут Вас в «StartUp coffee» и в «Доме молодежи»
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