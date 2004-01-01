Региональная Мурманская лига КВН продолжает битву за гордое звание Чемпиона на стадии 1/4 финала!

Целых 2 дня команды из Мурманска, городов области и других регионов России будут сражаться за возможность встретиться с Вами осенью, Уважаемые Зрители!

Ведущий игры – Герман Иванов (капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН).