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КВН

1/4 финала Региональной Мурманской лиги КВН 

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События: Концерты, Шоу, КВН.

Региональная Мурманская лига КВН продолжает битву за гордое звание Чемпиона на стадии 1/4 финала!

Целых 2 дня команды из Мурманска, городов области и других регионов России будут сражаться за возможность встретиться с Вами осенью, Уважаемые Зрители!

Ведущий игры – Герман Иванов (капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН).

Лапландия
1 мая
18:00
Цены

150р.

Билеты ждут Вас в «StartUp coffee» и в «Доме молодежи»

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