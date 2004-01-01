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КВН

Фестиваль Региональной Мурманской лиги КВН Международного союза КВН

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События: КВН, Концерты, Конкурсы.

Ведущий игры – Герман Иванов (капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН).

Региональная Мурманская лига КВН начинает новый сезон и новую битву за гордое звание Чемпиона!

Уже полюбившиеся команды нашего города, дерзкие дебютанты и даже юмористический десант из других городов России совсем скоро выйдут на старт в первой игре сезона!

Цены

300 р.

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