Ведущий игры – Герман Иванов (капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН).

Региональная Мурманская лига КВН начинает новый сезон и новую битву за гордое звание Чемпиона!

Уже полюбившиеся команды нашего города, дерзкие дебютанты и даже юмористический десант из других городов России совсем скоро выйдут на старт в первой игре сезона!