КВН
Фестиваль Региональной Мурманской лиги КВН Международного союза КВН
Фестиваль Региональной Мурманской лиги КВН Международного союза КВН
Ведущий игры – Герман Иванов (капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН).
Региональная Мурманская лига КВН начинает новый сезон и новую битву за гордое звание Чемпиона!
Уже полюбившиеся команды нашего города, дерзкие дебютанты и даже юмористический десант из других городов России совсем скоро выйдут на старт в первой игре сезона!
300 р.
Концерт ансамбля танца «Радость»
Отчетный концерт группы