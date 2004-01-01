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Квиз «Весь мир – театр»

Первое мероприятие цикла «Театральные среды»

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События: Игра.

В Год театра Мурманская областная научная библиотека начинает цикл мероприятий «Театральные среды». Первым мероприятием цикла станет квиз «Весь мир – театр».

Участники интеллектуальной командной игры смогут проверить свои знания и расширить кругозор по темам, связанным с театральным искусством. Вопросы игры рассчитаны не на глубокие энциклопедические знания, а на логику, смекалку, интуицию. Игра состоит из нескольких туров с различными по формату заданиями.
К участию в квизе приглашаются команды, в состав которых входит от 3 до 6 игроков.

Запись команд в группе Мурманской областной научной библиотеки «ВКонтакте».

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