Интеллектуально-развлекательная битва, которая захватила мир от Москвы до Нью-Йорка

Зазываем лето в Мурманск, играя в Квиз, плиз!

Механика простая: 2 часа команды сражаются друг с другом в борьбе умов, отвечая на вопросы из самых разных областей знаний, начиная с диснеевских принцесс и заканчивая участниками «Проекта Манхэттен». Игра проходит под аккомпанемент из приятного ведущего (представитель Высшей лиги КВН) и отличной музыки.

Это не "Что? Где? Когда?"! Это возможность действительно весело и азартно провести время в компании друзей.