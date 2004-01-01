Программа концерта:



I отделение:

Ф. Мендельсон – Квартет №6 фа минор

Г. Канчели – «Ночные молитвы» для струнного квартета



II отделение:

А. Бородин – Квартет №2 ре мажор

Б. Барток – «Шесть румынских танцев» (переложение для квартета А. Шишлова)



Квартет имени Давида Ойстраха – уникальный ансамбль, объединивший в своём составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания. Благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха, в 2012 году квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта.

Первая скрипка – Андрей Баранов, обладатель наград более двадцати международных конкурсов, победитель самого престижного и старейшего мирового состязания среди скрипачей – Международного конкурса имени Королевы Елизаветы в 2012 году. Спустя 75 лет после триумфа Давида Ойстраха на Первом конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы, победа Андрея Баранова стала знаковым событием в его жизни и сыграла важную роль в истории создания Квартета имени Давида Ойстраха. Благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха, квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта, гения скрипичного искусства XX века.



Вторую скрипку в квартете исполняет Родион Петров, выпускник Московской консерватории и Высшей школы музыки имени Королевы Софии в Мадриде. Музыкант является лауреатом многих международных конкурсов, в том числе имени Никколо Паганини в Генуе в 1997 году. Выступает как солист в таких залах как «Auditorio Nacional» (Мадрид), «Suntory Hall» (Токио), Большой Зал консерватории имени Чайковского (Москва) и др.



Партию альта в квартете исполняет Федор Белугин, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского и РАМ имени Гнесиных, один из немногих альтистов, ведущий наравне с ансамблевой, активную сольную концертную деятельность. С 2005 по 2011 гг. Федор являлся участником Государственного квартета имени Д.Д.Шостаковича.



Виолончелист квартета – Алексей Жилин, лауреат международных конкурсов, один из наиболее ярких и востребованных российских виолончелистов своего поколения. Алексей регулярно выступает как солист, в том числе с ведущими камерными и симфоническими оркестрами России. С 2013 г. преподаватель класса виолончели в Санкт-Петербургской консерватории.



Коллектив ведет активную концертную деятельность. Его концерты с неизменным успехом проходят в лучших концертных залах России, Европы, Азии и Южной Америки.

Творческое общение на сцене связывает квартет с такими прославленными мастерами, как Элисо Вирсаладзе, Эдуард Бруннер, Лиана Исакадзе, Ирина Кандинская, Александр Бондурянский, а также с известными музыкантами своего поколения – Борис Андрианов, Инга Дзекцер, Даниил Австрих, Александр Бузлов.