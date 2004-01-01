КвантоЛэнд
День научного семейного отдыха
День научного семейного отдыха
Познавательные творческие технологии лабораторий детского технопарка «Кванториум-51» и мастер-классы на современном оборудовании.
Мероприятие проводится для детей от 7 лет.
У участников будет уникальная возможность погрузиться в мир науки, работая на высокотехнологичном оборудовании, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием!
Помимо этого, гостей ждёт научный спектакль и мастер-класс «Баттер - слайм» от партнёра центра дополнительного образования «Лапландия», музея занимательных наук «Фокус».
Кроме того, Вы сможете выбрать свою образовательную траекторию и записаться к нам на обучение в детский технопарк «Кванториум-51»!
Приходите и проведите время весело и с пользой для себя!
Оставить предварительные заявки и уточнить стоимость мероприятия можно по телефону: 8(8152) 410-991.