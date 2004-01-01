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КвантоЛэнд

День научного семейного отдыха

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События: Детские праздники, Экскурсии.

Познавательные творческие технологии лабораторий детского технопарка «Кванториум-51» и мастер-классы на современном оборудовании.

Мероприятие проводится для детей от 7 лет.

У участников будет уникальная возможность погрузиться в мир науки, работая на высокотехнологичном оборудовании, провести собственные эксперименты и просто отдохнуть с удовольствием!

Помимо этого, гостей ждёт научный спектакль и мастер-класс «Баттер - слайм» от партнёра центра дополнительного образования «Лапландия», музея занимательных наук «Фокус».

Кроме того, Вы сможете выбрать свою образовательную траекторию и записаться к нам на обучение в детский технопарк «Кванториум-51»!

Приходите и проведите время весело и с пользой для себя!

Лапландия
29 февраля
12:00 - 14:00
Цены

Оставить предварительные заявки и уточнить стоимость мероприятия можно по телефону: 8(8152) 410-991.

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